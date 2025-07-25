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10:35, 25 июля 2025Спорт

Российский игрок в настольный теннис сравнил себя с Месси

Российский игрок в настольный теннис Гребнев сравнил себя с Месси
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский игрок в настольный теннис Максим Гребнев сравнил себя с футболистом «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионелем Месси. Об этом сообщает ТАСС.

Россиянин отметил, что похож на форварда по менталитету. При этом он сравнил своего соотечественника и соперника по финалу Универсиады Владимира Сидоренко с португальским форвардом Криштиану Роналду.

«Месси — лучший игрок, но я думаю, что мне нужно сделать свой менталитет более похожим на менталитет Роналду», — отметил Гребнев. Игрок уступил титул на Универсиаде Сидоренко.

Ранее россиянин описал эмоции иностранцев от выступления россиян на Универсиаде. По словам спортсмена, все положительно отреагировали на приезд атлетов из России.

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