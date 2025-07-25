СКА отправил Деда в «Сочи»

СКА обменял нападающего Павла Дедунова в «Сочи»

СКА обменял нападающего Павла Дедунова в «Сочи». Об этом сообщается в Telegram-канале хоккейного клуба из Санкт-Петербурга.

«Дед, спасибо и успехов», — попрощались в команде с 35-летним игроком. Его отправили в «Сочи» в результате обмена, в ходе которого СКА получил денежную компенсацию и права на другого нападающего Егора Фирсова.

Дедунов выступал за СКА в течение двух сезонов. В составе клуба форвард принял участие в 101 матче, в которых забросил шесть шайб и отдал восемь результативных передач.

В последнем сезоне Континентальной хоккейной лиги СКА вылетел из борьбы за Кубок Гагарина в первом раунде плей-офф, уступив московскому «Динамо» в шести матчах. После этого клуб расторг контракт с главным тренером Романом Ротенбергом.