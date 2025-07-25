В депутата Рады плюнули на акции протеста в Киеве

В депутата Рады Безуглую плюнули на акции против закона об ограничении НАБУ

В депутата Верховной Рады Марьяну Безуглую плюнули на акции протеста против закона об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом сообщает украинский Telegram-канал «Страна.ua».

Депутат Рады проголосовала за законопроект, ограничивающий права НАБУ и САП. Участники митинга назвали ее предательницей.

При этом Безуглая пришла на акцию с табличкой «Отставка Сырского», она неоднократно критиковала главкома Вооруженных сил Украины.

Парламентарий объяснила, почему пойдет на митинг, хотя голосовала за закон. Она заявила, что хочет привлечь внимание не к НАБУ, а к проблемам армии и «преступлениям Сырского».

Ранее в Харькове во время идущих в городе митингов прозвучали взрывы. В городе продолжаются акции протеста против решения президента Украины Владимира Зеленского урезать полномочия НАБУ и САП.