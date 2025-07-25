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12:41, 25 июля 2025Мир

В Кремле обозначили позицию по одному конфликту

Песков: Россия опирается на резолюции СБ ООН в вопросе Палестины
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Россия при выработке позиции по палестинскому вопросу опирается на резолюции Совета Безопасности ООН. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«В данном случае мы исходим из всех резолюций Совета безопасности ООН и считаем, что приверженность соответствующим резолюциям является единственным правильным путем в ходе поисков выхода из той сложнейшей ситуации, в которой сейчас пребывает регион», — сказал представитель Кремля.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генассамблеи ООН в сентябре. Он отметил, что сейчас крайне важно завершить войну в Газе и обеспечить необходимую поддержку гражданскому населению.

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