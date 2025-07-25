Песков: Россия опирается на резолюции СБ ООН в вопросе Палестины

Россия при выработке позиции по палестинскому вопросу опирается на резолюции Совета Безопасности ООН. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«В данном случае мы исходим из всех резолюций Совета безопасности ООН и считаем, что приверженность соответствующим резолюциям является единственным правильным путем в ходе поисков выхода из той сложнейшей ситуации, в которой сейчас пребывает регион», — сказал представитель Кремля.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генассамблеи ООН в сентябре. Он отметил, что сейчас крайне важно завершить войну в Газе и обеспечить необходимую поддержку гражданскому населению.