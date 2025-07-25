Выступление российских рапиристов на чемпионате мира назвали катастрофой

Мамедов о российских фехтовальщиках на ЧМ: Катастрофическое выступление

Президент Федерации фехтования России (ФФР) назвал катастрофой выступление рапиристов в командных соревнованиях на чемпионате мира — 2025. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Катастрофическое выступление. Какое может быть другое мнение? Призеры Олимпийских игр за четыре года превратились в мальчиков для битья», — отметил Мамедов.

Глава ФФР добавил, что не ожидал многого от команды, вернувшейся после отстранения. «Хорошо, что сейчас получили по мозгам. Если это было бы за год до Олимпиады, то ни на какую Олимпиаду никто не отберется», — заявил Мамедов. По его мнению, такой результат надо пережить и двигаться дальше.

Ранее российские рапиристы вылетели из командного турнира чемпионата мира на стадии 1/32 финала, уступив сборной Кореи со счетом 33:45. Россию представляли Антон Бородачев, Владислав Мыльников и Кирилл Бородачев, ставший серебряным призером нынешнего ЧМ в личном зачете. В 2021 году на Олимпиаде в Токио российская команда, в состав которой входили Бородачевы и Мыльников, завоевала серебро.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси и продлится до 30 июля. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.