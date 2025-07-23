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19:21, 23 июля 2025Спорт

Российский рапирист завоевал серебро чемпионата мира

Российский рапирист Кирилл Бородачев завоевал серебро чемпионата мира
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российский рапирист Кирилл Бородачев завоевал серебро чемпионата мира-2025. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финале соревнований россиянин встретился с представителем Гонконга Райаном Чоем. Бой завершился поражением Бородачева — 9:15.

В четвертьфинале 25-летний Бородачев встречался с египтянином Мохамедом Хамзой. После одного из уколов россиянина ему потребовалась помощь, а после поединка Хамзу госпитализировали.

Бородачев выигрывал серебряную медаль Олимпиады в Токио в командной рапире. Кроме того, в его активе — бронза чемпионата Европы — 2025 в той же дисциплине.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси и продлится до 30 июля. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.

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