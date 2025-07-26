Блогерша описала супермаркеты в Германии фразой «бардак с ценниками, как и в России»

Российская путешественница побывала в Германии и назвала необычные особенности местных супермаркетов, которых нет на ее родине. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Одна в чужом городе» на платформе «Дзен».

Так, автор публикации рассказала, что в немецких магазинах цены на прилавке и на кассе могут различаться, и это нормально. «О скрупулезности немцев ходят легенды. Может быть, в каких-то областях они в этом и сильны, но только не в области розничной торговли — бардак с ценниками в немецких супермаркетах такой же, как и в России», — такими фразами описала увиденное блогерша.

Путешественница добавила, что в России покупателей защищает закон о правах потребителей, и они могут смело требовать продать товар по цене, указанной на витрине. А в Германии, по ее словам, «такой номер не прокатит» — там договор купли-продажи заключается на кассе.

Вторая особенность, на которую обратила внимание россиянка, — выходной день в магазинах по воскресеньям. «Это не просто забота о персонале продуктовых точек, как многие думают. За таким подходом стоит целая философия, согласно которой воскресенье и праздничные дни должны предназначаться для отдыха, погружения в культуру, проведения времени с семьей и походов в церковь», — пояснила она.

Автор также отметила, что в Германии есть магазины, куда пускают не всех, а только нуждающихся. Охранник на входе строго проверяет, относится ли потенциальный клиент к этой категории. Ассортимент там скромнее, чем в обычных супермаркетах, но товары стоят «сущие копейки».

Кроме того, путешественница удивилась, что в немецких магазинах можно купить отечественные продукты, которые в России уже не найти.

«Необычно было также встретить некоторые продукты, которые, как мне кажется, уже давно не выпускаются у нас, типа рисового салата с овощами, закуски "Огонек" или березового сока — в России я в последний раз видела их магазинах в 1990-е, и с тех пор они мне ни разу не попадались», — констатировала она.

Ранее другая тревел-блогерша побывала в Любляне, Словения, и сравнила стоимость продуктов в местных магазинах с российской. По ее словам, мясо птицы там стоит в два раза дороже, чем в отечественных супермаркетах.