Чемпион мира перешел из мадридского «Атлетико» в «Интер Майами»

Чемпион мира Родриго Де Пауль перешел из мадридского «Атлетико» в «Интер Майами»

«Интер Майами» взял в аренду у мадридского «Атлетико» чемпиона мира в составе сборной Аргентины Родриго Де Пауля. Об этом сообщается на сайте американской команды.

Арендное соглашение заключено до окончания нынешнего сезона. Оно может быть пролонгировано до 2029 года.

«Родриго — игрок, которым я восхищаюсь уже много лет. Как лидер, он привнес очень многое в команды, за которые играл, особенно в сборную Аргентины», — заявил совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм.

Де Пауль в прошлом сезоне провел 50 матчей за «Атлетико» во всех турнирах. Он забил три гола и сделал девять результативных передач. В его активе два гола в 78 матчах в составе сборной Аргентины.