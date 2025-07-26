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09:53, 26 июля 2025Спорт

Чемпион мира перешел из мадридского «Атлетико» в «Интер Майами»

Чемпион мира Родриго Де Пауль перешел из мадридского «Атлетико» в «Интер Майами»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pablo Morano / Reuters

«Интер Майами» взял в аренду у мадридского «Атлетико» чемпиона мира в составе сборной Аргентины Родриго Де Пауля. Об этом сообщается на сайте американской команды.

Арендное соглашение заключено до окончания нынешнего сезона. Оно может быть пролонгировано до 2029 года.

«Родриго — игрок, которым я восхищаюсь уже много лет. Как лидер, он привнес очень многое в команды, за которые играл, особенно в сборную Аргентины», — заявил совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм.

Де Пауль в прошлом сезоне провел 50 матчей за «Атлетико» во всех турнирах. Он забил три гола и сделал девять результативных передач. В его активе два гола в 78 матчах в составе сборной Аргентины.

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