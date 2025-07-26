Черногорский тренер заявил о желании получить российский паспорт

Черногорский тренер Божович заявил о желании получить российский паспорт

Черногорский футбольный тренер Миодраг Божович заявил о желании получить российский паспорт. Об этом сообщает РИА Новости.

Мо мнению специалиста, он заслужил это право многолетней работой в России. «Я всегда готов вернуться в Россию. Когда приеду в следующий раз, постараюсь узнать, как можно оформить паспорт», — заявил Божович.

Ранее тренер высказался о женщинах-судьях, работающих в футболе. Черногорский специалист признался, что считает эту профессию неподходящей для девушек.

Божович работал в России с 2008 по 2022 год с перерывом на два года, в которые он возглавлял белградскую «Црвену Звезду». Тренер работал в «Амкаре», ФК «Москва», «Локомотиве», тульском «Арсенале», «Ростове», московском «Динамо», «Крыльях Советов».