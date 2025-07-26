Захарова заявила о намерении «укокошить» русофобию

Захарова: Для борьбы с русофобией введен новый термин — укокошить

Официальный представитель МИД России Мария Захарова представила набор стикеров со своими изображениями. Соответствующую публикацию дипломат сделала в Telegram.

Всего в набор входят 13 стикеров. На них официальный представитель внешнеполитического ведомства России изображена в том числе с флагом РФ, показывающей знак сердца, смеющейся и желающей добрых «диплодня» и «дипловечера». На одном из стикеров Захарова нарисована в одежде в русском стиле с подписью «Укокошить!».

«Для борьбы с русофобией введен новый термин — укокошить», — объяснила дипломат.

Ранее Захарова заявляла, что Вильнюс и Рига давно «зарезервировали» роль форпоста русофобии. По ее словам, Литва и Латвия готовы сделать все, чтобы «насолить России».

