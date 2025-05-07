Захарова назвала вопиющим отказ стран Прибалтики разрешить полет спецборта Вучича

Захарова назвала вопиющим отказ Литвы и Латвии разрешить полет спецборта Вучича

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала вопиющим отказ Литвы и Латвии предоставить разрешение на пролет самолета президента Сербии Александара Вучича в Россию. Ее слова опубликованы на сайте дипломатического ведомства.

«Страны ЕС продолжают практику ограничения суверенного права государств осуществлять свою внешнюю политику, задействуют для этого все подручные средства», — рассказала Захарова.

Она добавила, что Вильнюс и Рига давно «зарезервировали» роль форпоста русофобии, готового сделать все, лишь бы «насолить России».

Ранее посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко заявил, что запрет Вучичу посетить Москву по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне является проявлением неонацизма со стороны Запада.