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16:47, 7 мая 2025Бывший СССР

Захарова назвала вопиющим отказ стран Прибалтики разрешить полет спецборта Вучича

Захарова назвала вопиющим отказ Литвы и Латвии разрешить полет спецборта Вучича
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала вопиющим отказ Литвы и Латвии предоставить разрешение на пролет самолета президента Сербии Александара Вучича в Россию. Ее слова опубликованы на сайте дипломатического ведомства.

«Страны ЕС продолжают практику ограничения суверенного права государств осуществлять свою внешнюю политику, задействуют для этого все подручные средства», — рассказала Захарова.

Она добавила, что Вильнюс и Рига давно «зарезервировали» роль форпоста русофобии, готового сделать все, лишь бы «насолить России».

Ранее посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко заявил, что запрет Вучичу посетить Москву по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне является проявлением неонацизма со стороны Запада.

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