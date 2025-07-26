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14:21, 26 июля 2025Спорт

Фитнес-тренер дала советы по избавлению от пивного живота

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Africa Studio / Shutterstock / Fotodom  

Доцент кафедры спортивных дисциплин Государственного университета просвещения и фитнес-тренер Александра Сулим дала советы по избавлению от пивного живота. Об этом сообщает NEWS.ru.

По ее словам, нужно проводить комплекс мероприятий. «От диеты до занятий физическими упражнениями. Тренировки без соблюдения диеты могут привести к обратному результату», — подчеркнула специалист.

Сулим также уточнила, что к наиболее эффективным упражнениям можно отнести берпи, скручивания тела, «альпинист», планка, приседания, вакуум и выпады с утяжелением. «Также необходимо сократить размер порций, подсчитывать калории, исключить поздние вечерние и ночные перекусы», — добавила тренер.

Ранее фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ подтянуть форму за две недели Она предложила выполнять три упражнения: берпи с гантелями (3 подхода по 12 повторений), отжимания с отведением рук (3 подхода по 10 раз) и разгибания ног в полуприседе (3 подхода по 20 повторений).

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