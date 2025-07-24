Назван способ подтянуть форму за две недели

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ подтянуть форму за две недели. Ее слова приводит Men Today.

Эксперт предложила выполнять три упражнения: берпи с гантелями (3 подхода по 12 повторений), отжимания с отведением рук (3 подхода по 10 раз) и разгибания ног в полуприседе (3 подхода по 20 повторений). Она подчеркнула, что каждое упражнение прорабатывает разные группы мышц и включает элементы функционального тренинга.

Ротач отметила, что регулярность и правильная техника важнее продолжительности занятий. Также она подчеркнула, что для похудения недостаточно одних только тренировок — важно создать дефицит калорий.

Ранее фитнес-тренер Ольга Яблокова дала советы тем, кто занимается бегом в жаркую погоду. Она отметила, что для тренировок лучше выбрать раннее утро или поздний вечер.