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02:33, 26 июля 2025Бывший СССР

Названа причина молчания США о резонансном законе Зеленского

Дубинский: США молчат о законе Зеленского о НАБУ из-за соглашения по минералам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavlo Gonchar / Global Look Press

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, объяснил, почему США не комментируют резонансный закон о сокращении полномочий украинских антикоррупционных органов.

По его словам, это связано с соглашением Киева и Вашингтона по минералам, заключенное в мае текущего года. «Молчание в США относительно уничтожения антикоррупционной вертикали может говорить только об одном: взятка договором о минералах удалась», — отметил политик.

22 июля Верховная Рада приняла законопроект, фактически ликвидирующий независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). В тот же день документ подписал президент страны Владимир Зеленский.

После принятия закона на Украине вспыхнули протесты. Демонстрации прошли в Киеве, Львове, Днепре и Одессе. Позднее Зеленский внес в Раду законопроект, восстанавливающий полномочия НАБУ и САП.

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