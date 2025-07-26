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13:17, 26 июля 2025Экономика

Назван размер ключевой ставки с доступной средней российской семье ипотекой

РАСК: Ипотека будет доступна средней российской семье при ключевой ставке 7-9 %
Дмитрий Воронин
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: PrasitRodphan / Shutterstock / Fotodom  

Рыночная ипотека станет доступна российским семьям со средним доходом, если ключевая ставка ЦБ России окажется на уровне в 7-9 процентов, то есть примерно вдвое ниже, чем сейчас. Такое ее размер назвал гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов, мнение которого приводит ТАСС.

В этом случае, по словам эксперта, ставки по ипотеке будут на уровне 10-12 процентов

«Если брать надежный подход по рискам, на кредит можно тратить не более 35 процентов чистого дохода. В результате комфортная для выплаты ипотеки ставка начинается от 14-ти, а лучше, 13 процентов» — говоря о ситуации в Москве, прокомментировал агентству эксперт ипотечного рынка Сергей Гордейко. Он уточнил, что в этом случае потребуется доход от 304 тысяч рублей в месяц при платеже в 106,5 тысячи.

На уходящей неделе Банк России снизил ключевую ставку с 20 до 18 процентов, что, согласно высказываемым участниками рынка мнениям, создает предпосылки для «определенного оживления розничного кредитования» в стране, включая ипотеку.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 25 июля предположила, что жилищное кредитование в России в дальнейшем вряд ли будет расти темпами последних двух лет, поскольку в то время на рынке был перегрев. Также она указала на то, что ипотека со ставками в 8-9 процентов была доступна россиянам во второй половине прошлого десятилетия, когда инфляция находилась вблизи целевого показателя ЦБ в 4 процента, к которому регулятор рассчитывает привести уровни роста цен в 2026 году.

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