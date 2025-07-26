Олимпийская чемпионка из России оценила судейство у синхронистов на чемпионате мира

Бывшая синхронистка Брусникина назвала судейство на чемпионате мира хорошим

Трехкратная Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Ольга Брусникина оценила работу судей на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению бывшей спортсменки, рефери отработали хорошо. «Где мы были на высоте и взяли золото, там не было никаких вопросов к арбитрам. С судейством на чемпионате мира было все нормально, на мой взгляд», — заявила россиянка.

Ранее Татьяна Данченко, тренер российских синхронисток Майи Дорошко и Татьяны Гайдай, завоевавших на ЧМ бронзу, раскритиковала судейство. «Почему-то очень сильно просели по исполнению. Причем не только в гибриде, на котором Майя допустила ошибку, но и во всех остальных элементах, которые были сделаны идеально», — отметила она.

По итогам соревнований по синхронному плаванию на ЧМ россияне завоевали три золотые, три серебряные и три бронзовые награды. Представители страны выступали в нейтральном статусе.