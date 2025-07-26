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10:12, 26 июля 2025Россия

Передумавшая лететь на потерпевшем крушение Ан-24 пассажирка рассказала о своем спасении

Дочь не полетевшей на Ан-24 женщины рассказала о ее особой связи с внучкой
Дмитрий Воронин

Фото: Следственный комитет РФ / РИА Новости

Марине Авалян, которая в день вылета отказалась от полета на разбившемся Ан-24, а также ее дочь Ани рассказали журналистам о событиях того дня. Как следует из их комментариев, приведенных «Известиями», пассажирка передумала садиться в самолет и не полетела в Тынду, потому что ее внучка неожиданно заболела.

Дочь связалась с Марине, когда та уже находилась в аэропорту. «Она мне звонит, говорит, что ребенок резко заболел — у нее тошнота, рвота, живот сильно болит. Я начала переживать, она же еще маленький ребенок», — поделилась женщина подробностями своего спасения. В итоге она решила вернуться и помочь внучке.

Девочке сразу стало лучше при появлении бабушки, произошло выздоровление, рассказала Ани, высказавшая мнение, что между внучкой и бабушкой особая связь, благодаря которой малышка «вытащила» Марине с того рейса.

Как писала «Лента.ру», самолет, о котором идет речь, до этого неоднократно попадал в авиаинциденты. В день трагедии он вылетел утром из аэропорта Хабаровска, но через 46 минут совершил техническую посадку в Благовещенске. Дальнейший вылет в Тынду планировался через час, однако задержался еще на полтора. В итоге, приблизившись к Тынде, лайнер не смог сесть с первой попытки, ушел на второй круг и перестал выходить на связь.

Поисковикам удалось обнаружить с воздуха обломки в 15 километрах от Тынды на склоне горы в районе поселка Кувыкта — фюзеляж горел, обломки были разбросаны на расстоянии до 500 метров.

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