Появилось видео драки российского бойца MMA с представителем авиакомпании в аэропорту

Драку бойца MMA Камальдинова с представителем авиакомпании сняли на видео

Российский боец смешанного стиля (ММА) Максим Камальдинов сломал челюсть представителю авиакомпании «Победа» в аэропорту Пулково. Видео доступно в Telegram-канале «Mash на спорте».

На снятых кадрах видно, как спортсмен дерется с представителем авиакомпании и наносит ему несколько ударов.

Ранее стало известно, что нетрезвый Камальдинов ожидал вылета из Санкт-Петербурга в Калининград. В какой-то момент он начал вести себя вызывающе, сотрудник авиакомпании попытался его успокоить, но получил удар по голове. Хулигана скрутили подоспевшие полицейские.

В карьере выступающего в среднем весе Камальдинова две победы и три поражения.