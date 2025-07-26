Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Спартак М
0:3
Завершен
Балтика
Мир Российская Премьер-лига|2-й тур
Динамо М
1:0
Завершен
Ростов
Мир Российская Премьер-лига|2-й тур
Анна Калинская
Сегодня
01:05 (Мск)
Эмма Радукану
Вашингтон (ж)
Краснодар
1:2
Завершен
Локомотив М
Мир Российская Премьер-лига|2-й тур
Сочи
0:4
Завершен
Акрон
Мир Российская Премьер-лига|2-й тур
23:57, 26 июля 2025Спорт

Появилось видео драки российского бойца MMA с представителем авиакомпании в аэропорту

Драку бойца MMA Камальдинова с представителем авиакомпании сняли на видео
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Российский боец смешанного стиля (ММА) Максим Камальдинов сломал челюсть представителю авиакомпании «Победа» в аэропорту Пулково. Видео доступно в Telegram-канале «Mash на спорте».

На снятых кадрах видно, как спортсмен дерется с представителем авиакомпании и наносит ему несколько ударов.

Ранее стало известно, что нетрезвый Камальдинов ожидал вылета из Санкт-Петербурга в Калининград. В какой-то момент он начал вести себя вызывающе, сотрудник авиакомпании попытался его успокоить, но получил удар по голове. Хулигана скрутили подоспевшие полицейские.

В карьере выступающего в среднем весе Камальдинова две победы и три поражения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия забрала из украинского плена информатора из ВСУ

    В Армении решили тайно демонтировать памятник героям ВОВ

    Российский боец ищет спасенную им в ДНР девочку

    Средства ПВО перехватили БПЛА самолетного типа

    Очевидцы сняли еще одну «голую вечеринку» с бородачом в Москве

    Украинцев призвали не бояться смерти

    Путин назвал главную особенность обновленного ВМФ России

    Петр Ян победил американца на турнире UFC

    Евросоюз придумал схемы по закупке вооружения у США для Украины

    Появилось видео драки российского бойца MMA с представителем авиакомпании в аэропорту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости