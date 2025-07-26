Российский боец MMA в аэропорту сломал челюсть представителю авиакомпании

Боец MMA Камальдинов сломал челюсть представителю авиакомпании «Победа»

Российский боец смешанного стиля (ММА) Максим Камальдинов сломал челюсть представителю авиакомпании «Победа» в аэропорту Пулково. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

По информации издания, нетрезвый спортсмен ожидал вылета из Санкт-Петербурга в Калининград. В какой-то момент он начал вести себя вызывающе, сотрудник авиакомпании попытался его успокоить, но получил удар по голове. Хулигана скрутили подоспевшие полицейские.

В карьере выступающего в среднем весе Камальдинова две победы и три поражения.

В 2024 году красноярский депутат от КПРФ и действующий боец ММА Владимир Ивашкин нокаутировал автомобилиста за грубость. На появившихся в сети кадрах видно, как автомобиль, в котором ехал депутат горсовета Назарово, останавливается на круговой развязке и к нему подбегает другой автомобилист. Мужчины начинают ругаться, после чего Ивашкин наносит несколько ударов оппоненту и сбивает его с ног.