Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Даниил Медведев
1:2
Завершен
Корентен Муте
Вашингтон (м)
Крылья Советов
2:0
Завершен
Пари Нижний Новгород
Мир Российская Премьер-лига|2-й тур
Спартак М
Сегодня
15:00 (Мск)
Балтика
Мир Российская Премьер-лига|2-й тур
Динамо М
Сегодня
17:30 (Мск)
Ростов
Мир Российская Премьер-лига|2-й тур
Краснодар
Сегодня
19:00 (Мск)
Локомотив М
Мир Российская Премьер-лига|2-й тур
Сочи
Сегодня
20:30 (Мск)
Акрон
Мир Российская Премьер-лига|2-й тур
01:14, 26 июля 2025Спорт

Российский боец MMA в аэропорту сломал челюсть представителю авиакомпании

Боец MMA Камальдинов сломал челюсть представителю авиакомпании «Победа»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Российский боец смешанного стиля (ММА) Максим Камальдинов сломал челюсть представителю авиакомпании «Победа» в аэропорту Пулково. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

По информации издания, нетрезвый спортсмен ожидал вылета из Санкт-Петербурга в Калининград. В какой-то момент он начал вести себя вызывающе, сотрудник авиакомпании попытался его успокоить, но получил удар по голове. Хулигана скрутили подоспевшие полицейские.

В карьере выступающего в среднем весе Камальдинова две победы и три поражения.

В 2024 году красноярский депутат от КПРФ и действующий боец ММА Владимир Ивашкин нокаутировал автомобилиста за грубость. На появившихся в сети кадрах видно, как автомобиль, в котором ехал депутат горсовета Назарово, останавливается на круговой развязке и к нему подбегает другой автомобилист. Мужчины начинают ругаться, после чего Ивашкин наносит несколько ударов оппоненту и сбивает его с ног.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина впервые выдала Москве россиянина. Перебежчик воевал против Российской армии и общался с духом дерева

    Действия российских войск связали с началом летнего наступления

    Политолог назвал истинную причину скандала Маска и Трампа

    В российском регионе объявили воздушную опасность

    Помощница Эпштейна рассказала о 100 связанных с его делом лицах

    В МИД Турции сообщили о договоренности России и Украины о встрече президентов

    Камбоджа отвергла обвинения в нападении на Таиланд

    Российские бойцы ликвидировали командира группы полка ССО ВСУ

    Российский боец MMA в аэропорту сломал челюсть представителю авиакомпании

    Суд поставил точку в деле об аресте Асада

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости