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14:26, 26 июля 2025Спорт

Россиянка-победительница ОИ проиграла украинке и вылетела с чемпионата мира по фехтованию

Россиянка Великая проиграла Бакастовой и вылетела с ЧМ по фехтованию
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая проиграла украинке Юлии Бакастовой в 1/64 финала чемпионата мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 26 июля. 40-летняя Великая потерпела поражение со счетом 14:15 и вылетела с индивидуального турнира саблисток. Остальные россиянки преодолели эту стадию и вышли в 1/32 финала.

Ранее президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов назвал катастрофой выступление рапиристов в командных соревнованиях на чемпионате мира — 2025. Спортсмены вылетели в 1/32 финала.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси и продлится до 30 июля. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.

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