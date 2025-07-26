Россиянка-победительница ОИ проиграла украинке и вылетела с чемпионата мира по фехтованию

Россиянка Великая проиграла Бакастовой и вылетела с ЧМ по фехтованию

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая проиграла украинке Юлии Бакастовой в 1/64 финала чемпионата мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 26 июля. 40-летняя Великая потерпела поражение со счетом 14:15 и вылетела с индивидуального турнира саблисток. Остальные россиянки преодолели эту стадию и вышли в 1/32 финала.

Ранее президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов назвал катастрофой выступление рапиристов в командных соревнованиях на чемпионате мира — 2025. Спортсмены вылетели в 1/32 финала.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси и продлится до 30 июля. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.