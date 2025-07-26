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22:38, 26 июля 2025Мир

Си Цзиньпин пообещал выполнить любую просьбу президента Сербии

Александр Вучич заявил, что Си Цзиньпин пообещал выполнить любую его просьбу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин на полях празднования 80-летия Победы в Москве пообещал выполнить любую просьбу сербского лидера. Об этом пишет РИА Новости.

«Он [Си Цзиньпин] сказал мне: "Назови, что хочешь, получишь все, что просишь". Я, шокированный, ответил: "Если можно, какую-нибудь фабрику"», — заявил Вучич.

Ранее сербский лидер спел сербские народные песни на праздновании открытия магистрали Паковраче — Пожега в окружении полицейского кордона. Праздник в городе Пожега был организован Informer.

До этого президенты Владимир Путин и Александр Вучич обсудили тему поставок сербской военной продукции на Украину.

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