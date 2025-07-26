Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:25, 26 июля 2025Путешествия

Системы разбившегося Ан-24 работали до крушения

МАК: Отказов систем Ан-24 до момента столкновения с землей не зафиксировано
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Специалисты, предварительно, не зафиксировали отказов систем самолета Ан-24 до момента его столкновения с землей, заявили в Межгосударственном авиационном комитете (МАК).

Это стало известно из анализа записи речевого самописца разбившегося борта, его расшифровка еще продолжается. При этом носитель параметрической информации (магнитная лента) уничтожена пожаром, отметили в МАК.

Там также сообщили, что бортовые самописцы Ан-24 доставили в Москву в полночь 25 июля, ночью специалисты МАК вскрыли и достали носители информации из контейнеров, «имеющих следы воздействия высоких температур».

В МАК добавили, что комиссия продолжает расследование авиакатастрофы.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Вадим Заводченков предположил, что к крушению Ан-24 в Амурской области могли привести погодные условия. Он считает, что дезориентировать экипаж могла низкая облачность.

В свою очередь, экс-командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов считает, что у крушения Ан-24 могли быть десятки причин.

Пассажирский самолет авиакомпании «Ангара» потерпел крушение в Амурской области в четверг, 24 июля. Обломки самолета обнаружили в 15 километрах от Тынды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Системы разбившегося Ан-24 работали до крушения

    Раскрыты последствия употребления всего одного бокала вина в день

    Черногорский тренер заявил о желании получить российский паспорт

    Популярность Демократической партии в США упала до минимума с 1990 года

    Влияние сбоя в работе Starlink на ВСУ оценили

    Эксперт рассказал о мошенничестве от лица фейковых «Госуслуг»

    Пропавший в зоне СВО российский военкор вышел на связь

    Число жертв обрушения дома в Саратове снова выросло

    Детеныш альпака получил экологичное имя на курорте «Манжерок»

    В России высказали отношение к служащим в ВСУ женщинам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости