Системы разбившегося Ан-24 работали до крушения

МАК: Отказов систем Ан-24 до момента столкновения с землей не зафиксировано

Специалисты, предварительно, не зафиксировали отказов систем самолета Ан-24 до момента его столкновения с землей, заявили в Межгосударственном авиационном комитете (МАК).

Это стало известно из анализа записи речевого самописца разбившегося борта, его расшифровка еще продолжается. При этом носитель параметрической информации (магнитная лента) уничтожена пожаром, отметили в МАК.

Там также сообщили, что бортовые самописцы Ан-24 доставили в Москву в полночь 25 июля, ночью специалисты МАК вскрыли и достали носители информации из контейнеров, «имеющих следы воздействия высоких температур».

В МАК добавили, что комиссия продолжает расследование авиакатастрофы.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Вадим Заводченков предположил, что к крушению Ан-24 в Амурской области могли привести погодные условия. Он считает, что дезориентировать экипаж могла низкая облачность.

В свою очередь, экс-командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов считает, что у крушения Ан-24 могли быть десятки причин.

Пассажирский самолет авиакомпании «Ангара» потерпел крушение в Амурской области в четверг, 24 июля. Обломки самолета обнаружили в 15 километрах от Тынды.