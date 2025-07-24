Бывший пилот высказался о возможных причинах крушения Ан-24 в России

Авиаэксперт Романов: Разбившийся Ан-24 плохо относится к обледенению

У крушения пассажирского самолета Ан-24, разбившегося в Тынде Амурской области, могли быть десятки причин, отметил экс-командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Ранее в Следственном комитете сообщили, что рассматривают сразу несколько версий крушения. Первая — это техническая неисправность, а вторая — человеческий фактор, нарушения при выполнении полета, ошибка пилота.

Важно узнать, какие были погодные условия, так как от этого многое зависит, рассказал Романов. Например, Ан-24 иногда плохо относится к обледенению, в этой связи существует понятие «клевок», когда судно просто опускает нос и начинает пикировать, добавил эксперт.

«Могли просто раньше времени снизиться. Это приборное оборудование должно показывать удаление какое-то, там современных средств на Ан-24 нет таких, что-то могло отказать, на этих самолетах чуть ли не ручные GPS используются», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Следовавший рейсом Хабаровск — Благовещенск — Тында самолет Ан-24 пропал с радаров около 13 часов по местному времени. Горящий фюзеляж Ан-24 нашли в 15 километрах от Тынды. На борту находились 43 пассажира, включая 5 детей, и 6 членов экипажа. По предварительным данным, никто из них не выжил.

