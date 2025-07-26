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22:10, 26 июля 2025Спорт

СКА сменил эмблему после ухода Ротенберга

Петербургский хоккейный клуб СКА сменил дизайн клубной эмблемы
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @hcSKA

Петербургский хоккейный клуб СКА сменил дизайн клубной эмблемы. Об этом сообщается в Telegram-канале команды.

В ролике показано, что буквы в названии клуба расположены перед «бело-сине-красной» звездой. «Меняемся, чтобы побеждать», — говорится в подписи к записи.

Об увольнении Романа Ротенберга из СКА стало известно 2 июня. Сообщалось, что такое решение принял новый совет директоров клуба. Его место занял Игорь Ларионов.

Под руководством Ротенберга СКА два раза выходил в финал Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Оба раза — в 2022 и 2023 годах — петербуржцы на этой стадии уступили московскому ЦСКА.

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