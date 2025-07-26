Собака российский теннисистки выбежала на корт после ее победы в матче на турнире WTA

Собака Калинской выбежала на корт после ее победы в матче на турнире WTA

Собака российский теннисистки Анны Калинской выбежала на корт после победы спортсменки над датчанкой Кларой Таусон на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне. Об этом сообщает РБК.

Такса по имени Белла подбежала к хозяйке. Та взяла ее на руки и помогла собаке помахать лапой болельщикам.

Калинская и Таусон играли в четвертьфинале турнира. Встреча завершилась со счетом 6:7, 7:5 в пользу россиянки, которая вышла в полуфинал. Там она встретится с Эммой Радукану из Великобритании.

Ранее Калинская рассказала об отношениях с первой ракеткой мира Янником Синнером. Спортсменка отметила, что они на нее не давят.