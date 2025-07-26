Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Спартак М
0:3
Завершен
Балтика
Мир Российская Премьер-лига|2-й тур
Динамо М
0:0
1-й тайм
live
Ростов
Мир Российская Премьер-лига|2-й тур
Анна Калинская
Сегодня
23:00 (Мск)
Эмма Радукану
Вашингтон (ж)
Краснодар
Сегодня
19:00 (Мск)
Локомотив М
Мир Российская Премьер-лига|2-й тур
Сочи
Сегодня
20:30 (Мск)
Акрон
Мир Российская Премьер-лига|2-й тур
17:13, 26 июля 2025Спорт

«Спартак» вдевятером разгромно проиграл новичку РПЛ

«Спартак» вдевятером разгромно проиграл новичку РПЛ «Балтике»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Московский «Спартак» на своем поле разгромно проиграл калининградской «Балтике» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 26 июля, и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Голами отметились Владислав Саусь, Чинонсо Оффор и Николай Титков. «Спартак» на 11-й минуте оказался в меньшинстве: за грубый фол был удален Антон Заболотный. В начале второго тайма вторую желтую карточку получил Маркиньос, и красно-белые заканчивали матч вдевятером.

«Спартак» после двух туров имеет в активе три очка и находится на седьмом месте. «Балтика» с четырьмя очками вышла на первое место.

В следующем туре «Спартак» 3 августа на выезде сыграет с «Акроном». «Балтика» в тот же день дома примет «Оренбург».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США и Китай поругались из-за Украины. Что говорили друг другу дипломаты в стенах ООН?

    Раскрыты обсуждавшиеся на встрече представителя РПЦ с Папой Римским темы

    Правительство утвердило программу помощи угольным компаниям России

    В купленном семьей накануне доме случился пожар

    «Спартак» вдевятером разгромно проиграл новичку РПЛ

    Раскрыты личности напавших на полицейских мигрантов в российском регионе

    Подачу российского газа в Армению возобновили

    В Петербурге мужчина с балкона оскорблял мусульман и кидал в них пивные бутылки

    В Шотландии начались протесты против Трампа

    Четырех коров спасли из зыбучих песков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости