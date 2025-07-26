«Спартак» вдевятером разгромно проиграл новичку РПЛ «Балтике»

Московский «Спартак» на своем поле разгромно проиграл калининградской «Балтике» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 26 июля, и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Голами отметились Владислав Саусь, Чинонсо Оффор и Николай Титков. «Спартак» на 11-й минуте оказался в меньшинстве: за грубый фол был удален Антон Заболотный. В начале второго тайма вторую желтую карточку получил Маркиньос, и красно-белые заканчивали матч вдевятером.

«Спартак» после двух туров имеет в активе три очка и находится на седьмом месте. «Балтика» с четырьмя очками вышла на первое место.

В следующем туре «Спартак» 3 августа на выезде сыграет с «Акроном». «Балтика» в тот же день дома примет «Оренбург».