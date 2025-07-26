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12:42, 26 июля 2025Спорт

Стало известно состояние перенесшего несколько инсультов бывшего футболиста «Спартака»

Перенесший несколько инсультов экс-футболист Мухамадиев находится в сознании
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС / ИТАР-ТАСС

Перенесший несколько инсультов бывший футболист московского «Спартака» Мухсин Мухамадиев находится в сознании. Об этом ТАСС рассказала его жена Мохира Мухамадиева.

Супруга экс-игрока добавила, что из реанимации его перевели в обычную палату. «Пока состояние тяжелое, но дышит сам. Большую часть спит», — заявила Мухамадиева.

О попадании Мухамадиева в реанимацию стало известно 4 июля. Сообщалось, что бывший футболист находится в Федеральном центре мозга и нейротехнологий ФМБА России.

Мухамадиев выступал за «Спартак», «Локомотив», «Торпедо», «Шинник», тульский «Арсенал», «Витязь», «Троицк» и «Росич». На уровне сборных спортсмен провел по одному матчу за Таджикистан и Россию.

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