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20:49, 4 июля 2025Спорт

Бывший футболист «Спартака» оказался в реанимации

Бывший футболист «Спартака» Мухамадиев оказался в реанимации
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Федоров / СПОРТ-ЭКСПРЕСС / ИТАР-ТАСС

Бывший футболист московского «Спартака» Мухсин Мухамадиев оказался в реанимации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Как стало известно источнику, Мухамадиев две недели находится в реанимации Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Отмечается, что его состояние стабильно тяжелое.

Ранее сообщалось, что Мухамадиев перенес несколько инсультов. Экс-футболисту 58 лет.

Мухамадиев выступал за «Спартак», «Локомотив», «Торпедо», «Шинник», тульский «Арсенал», «Витязь», «Троицк» и «Росич». На уровне сборных спортсмен провел по одному матчу за Таджикистан и Россию. После окончания карьеры Мухамадиев стал тренером. Кроме того, он занимал должности спортивного директора и первого вице-президента в различных клубах.

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