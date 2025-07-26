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13:56, 26 июля 2025Спорт

В Госдуме пожаловались на большое количество иностранцев в РПЛ

Александр Жуков пожаловался на большое количество иностранцев в РПЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков пожаловался на большое количество иностранцев в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает «ВсеПроСпорт».

Жуков, болеющий за московский «Спартак» выступает за ужесточение лимита на легионеров. «Есть ощущение, что у нас в РПЛ засилье иностранцев, многовато их. Три россиянина на поле — куда это годится?» — поинтересовался он.

11 июля бывший футболист сборной России и легенда «Манчестер Юнайтед» (МЮ) Андрей Канчельскис призвал убрать лимит на легионеров в российском футболе. По его словам, без этого невозможно развитие.

В настоящий момент в Российской премьер-лиге действует лимит, согласно которому в заявке на сезон у клуба могут находиться 13 иностранных игроков. Одновременно на поле в составе команды могут выйти восемь легионеров.

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