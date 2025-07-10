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00:06, 11 июля 2025Спорт

Легенда МЮ призвал убрать лимит на легионеров в российском футболе

Андрей Канчельскис: Нужно убирать лимит на легионеров в российском футболе
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Бывший футболист сборной России и легенда «Манчестер Юнайтед» (МЮ) Андрей Канчельскис призвал убрать лимит на легионеров в российском футболе. Его слова приводит «Чемпионат».

«Если российский футбол хочет развиваться, нужно убирать лимит. В каких странах есть лимиты? Велосипед уже изобретен, а мы всегда хотим кого-то удивить», — заявил Канчельскис.

9 июля появилась информация, что в российском футболе ужесточат лимит на легионеров. По данным инсайдера Ивана Карпова, Министерство спорта предлагает ввести лимит, ограничивающий число иностранцев на поле пятью, а в заявке на матч — десятью. В Российском футбольном союзе хотят провести поэтапное изменение — от 10/7 до 10/5.

В настоящий момент в Российской премьер-лиге действует лимит, согласно которому в заявке на сезон у клуба могут находиться 13 иностранных игроков. Одновременно на поле в составе команды могут выйти восемь легионеров.

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