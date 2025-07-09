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19:16, 9 июля 2025Спорт

В российском футболе ужесточат лимит на легионеров

Иван Карпов: В РПЛ ужесточат лимит на легионеров с сезона-2026/2027
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

В российском футболе ужесточат лимит на легионеров. Об этом в своем Telegram-канале сообщает инсайдер Иван Карпов.

По его информации, изменения вступят в силу с сезона-2026/2027. При этом Минспорта предлагает ввести лимит, ограничивающий число иностранцев на поле пятью, а в заявке на матч — десятью. В Российском футбольном союзе (РФС) хотят провести поэтапное изменение — от 10/7 до 10/5.

В июне министр спорта России Михаил Дегтярев высказался о лимите легионеров в российских клубах. По мнению чиновника, дискуссия о снижении числа легионеров в клубах оправдана, потому что нужно давать больше практики молодым футболистам.

Начиная с сезона-2022/2023 в Российской премьер-лиге (РПЛ) действует лимит, согласно которому в заявке на сезон у клуба могут находиться 13 иностранных игроков. Одновременно на поле в составе команды могут выйти восемь легионеров.

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