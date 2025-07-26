Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:36, 26 июля 2025Бывший СССР

В Казахстане спасатели обнаружили фрагменты пропавшего военного вертолета

МЧС Казахстана: Спасатели обнаружили фрагменты пропавшего военного вертолета
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: РИА Новости

В Казахстане предположительно обнаружили фрагменты военного вертолета, пропавшего 25 июля. Об этом заявило в Telegram Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) страны.

По данным ведомства, связь с воздушным судном была потеряна в пятницу в районе населенного пункта Отар. После этого была объявлена круглосуточная поисково-спасательная операция по установлению обстоятельств инцидента. В результате космического мониторинга на акватории озера Сорбулак Алматинской области было зафиксировано пятно, предположительно имеющее масляную природу.

«Группировка спасателей МЧС незамедлительно выдвинулась в указанный район. Поиски продолжались и в ночное время. В результате обследования на месте были обнаружены фрагменты воздушного судна, предположительно принадлежащего Силам воздушной обороны Казахстана», — уточнили в МЧС республики.

Ранее сообщалось, что на борту пропавшего вертолета находились три члена экипажа. Информацию подтвердили представители Сил воздушной обороны Казахстана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский военкор Андрей Филатов пропал в зоне спецоперации. На месте вероятного удара FPV-дрона ВСУ нашли его камеру и мотоцикл

    Авианосец «Адмирал Кузнецов» законсервируют

    На подлете к Москве сбили два беспилотника

    Чемпион мира перешел из мадридского «Атлетико» в «Интер Майами»

    Военкоры рассказали об охвате Купянска

    В Казахстане спасатели обнаружили фрагменты пропавшего военного вертолета

    Стали известны подробности подготовки исполнителей теракта в «Крокусе» к нападению

    Россия и Украина составили списки для обмена гражданских лиц

    Стало известно о скоплении иностранных наемников на Днепре

    Три ребенка и женщина сгорели в дачном домике в Екатеринбурге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости