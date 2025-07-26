В Казахстане спасатели обнаружили фрагменты пропавшего военного вертолета

МЧС Казахстана: Спасатели обнаружили фрагменты пропавшего военного вертолета

В Казахстане предположительно обнаружили фрагменты военного вертолета, пропавшего 25 июля. Об этом заявило в Telegram Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) страны.

По данным ведомства, связь с воздушным судном была потеряна в пятницу в районе населенного пункта Отар. После этого была объявлена круглосуточная поисково-спасательная операция по установлению обстоятельств инцидента. В результате космического мониторинга на акватории озера Сорбулак Алматинской области было зафиксировано пятно, предположительно имеющее масляную природу.

«Группировка спасателей МЧС незамедлительно выдвинулась в указанный район. Поиски продолжались и в ночное время. В результате обследования на месте были обнаружены фрагменты воздушного судна, предположительно принадлежащего Силам воздушной обороны Казахстана», — уточнили в МЧС республики.

Ранее сообщалось, что на борту пропавшего вертолета находились три члена экипажа. Информацию подтвердили представители Сил воздушной обороны Казахстана.