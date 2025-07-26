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21:21, 26 июля 2025Россия

В Обнинске начала уходить вода

Вода начала уходить из зон подтопления в залитом Обнинске Калужской области
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вода уходит из зон подтопления в Обнинске Калужской области, где в субботу, 26 июля, прошел сильный ливень. Об этом сообщила администрация города в соцсети «ВКонтакте».

В администрации подчеркнули, что потребовалось время, чтобы скопившейся воде уйти в ливневую канализацию.

Уточняется, что ситуация постепенно нормализуется, движение транспорта восстанавливают.

Ранее сообщалось, что дети в Обнинске стали купаться в реках, которые образовались на улицах города после мощного тропического ливня. До этого синоптики пообещали жителям столичного региона аномальный август.

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