В Обнинске начала уходить вода

Вода начала уходить из зон подтопления в залитом Обнинске Калужской области

Вода уходит из зон подтопления в Обнинске Калужской области, где в субботу, 26 июля, прошел сильный ливень. Об этом сообщила администрация города в соцсети «ВКонтакте».

В администрации подчеркнули, что потребовалось время, чтобы скопившейся воде уйти в ливневую канализацию.

Уточняется, что ситуация постепенно нормализуется, движение транспорта восстанавливают.

Ранее сообщалось, что дети в Обнинске стали купаться в реках, которые образовались на улицах города после мощного тропического ливня. До этого синоптики пообещали жителям столичного региона аномальный август.