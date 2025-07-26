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07:31, 26 июля 2025Бывший СССРЭксклюзив

В отношении союзников к Украине заметили негативное для Киева изменение

Политолог Дудаков: Поддержка Украины в мире резко сократилась за последнее время
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Craig Hudson / Reuters

Все страны сократили поддержку Украины за последнее время, в их числе США, Великобритания, Франция, Германия и Япония, считает политолог-американист Малек Дудаков. Об этом он рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

«На самом деле общий объем поддержки Украины очень резко сократился за последний год-полтора со стороны всех государств, то есть нет ни одной страны в мире, которая нарастила бы уровень поддержки и сохранила бы его на предыдущем уровне за это время», — сказал Дудаков.

Самый яркий пример — США, которые тратили в 2023-2024 годах десятки миллиардов долларов на поддержку Украины, а сейчас транши оказались сокращены в десятки раз, добавил политолог.

«Если мы посмотрим на Великобританию, на Францию, на Германию, они тратят гораздо меньше средств на Украину просто потому, что арсеналы истощились, денег в бюджете не так много, поэтому приходится расходы сокращать», — пояснил Дудаков.

Еще одной страной, сократившей поддержку Украины, он назвал Японию. В этом году страна не отправила ни одного транша.

Ранее президент США Дональд Трамп отказался передавать Украине системы противовоздушной обороны из американских запасов, потребовав от стран Европы поставлять их из собственных арсеналов.

По словам сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» Алисы Вайдель, жители Германии не понимают, почему правительство канцлера Фридриха Мерца дарит Украине миллиарды евро налогоплательщиков, но на собственных граждан не находит средств.

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