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22:00, 20 июля 2025Мир

Жители Германии возмутились передачей Украине миллиардов евро

Вайдель: Граждане Германии не понимают, почему Мерц дарит Украине миллиарды евро
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Алиса Вайдель

Алиса Вайдель. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Жители Германии не понимают, почему правительство канцлера Фридриха Мерца дарит Украине миллиарды евро налогоплательщиков, но на собственных граждан не находит средств. Об этом заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель в интервью телеканалу ARD.

Чиновница отметил, что теперь правительство хочет за пять миллиардов евро закупить ракеты Patriot.

«Этого никто уже не понимает. На все деньги есть, только не на собственных людей», — подчеркнула она.

Вайдель уточнила, что «Альтернатива для Германии», по ее словам, проводит политику в интересах граждан страны.

Ранее глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Украина не терпит поражение в конфликте с Россией. Поддержку Киеву оказывает вся Европа, отметил министр иностранных дел ФРГ.

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