В ФРГ отказались считать Украину проигрывающей в конфликте с Россией

Глава МИД ФРГ Вадефуль: Украина не терпит поражение в конфликте с Россией

Украина не терпит поражение в конфликте с Россией, заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль. Слова чиновника приводит немецкий таблоид Bild.

Поддержку Киеву оказывает вся Европа, отметил министр иностранных дел ФРГ. Присоединиться к этому процессу, по его словам, готовы и Соединенные Штаты.

Ранее в интервью изданию Bild Вадефуль рассказал, что решение президента США Дональда Трампа продолжить оказывать военную поддержку Украине во многом вызвано усилиями канцлера Германии Фридриха Мерца. Он установил с американским лидером разумные связи, и дал понять, что «Штаты сейчас нужны», подчеркнул немецкий министр.