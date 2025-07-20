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03:33, 20 июля 2025Мир

В Германии сделали признание о решении Трампа по поставкам оружия Украине

МИД ФРГ: Решение Трампа продолжать помощь Киеву связано с усилиями Мерца
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dts Nachrichtenagentur / Global Look Press

Решение президента США Дональда Трампа о продолжении военной помощи Украине во многом связано с усилиями канцлера Германии Фридриха Мерца. Об этом заявил немецкий министр иностранных дел Йоханн Вадефуль в интервью изданию Bild.

По его словам, Мерц сыграл большую роль в изменении позиции американского лидера, дав ему понять, что «США сейчас нужны». «Мы можем быть рады, что канцлер установил такие разумные связи с президентом США и что к голосу Германии в Вашингтоне снова прислушиваются», — сказал министр.

Он также подчеркнул, что вся Европа поддерживает Украину.

Ранее Bild со ссылкой на источники в правительстве ФРГ сообщило, что Трамп потребовал от стран Европы поставлять системы противовоздушной обороны (ПВО) Украине из собственных арсеналов. По данным издания, глава государства дал понять, что простого финансирования помощи Киеву недостаточно: европейские союзники должны будут не только поставлять собственные вооружения, но и закупать новое исключительно у США.

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