Выступавший за СССР бегун отреагировал на падение своего рекорда на 100-метровке

Юшманов о падении своего рекорда на 100-метровке: Должно было произойти раньше

Бывший советский и российский бегун Николай Юшманов отреагировал на то, что его державшийся 39 лет рекорд России на стометровке был побит. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам экс-спортсмена, это должно было произойти намного раньше. «Но, видимо, сказалась "эпоха спирта «Роял", провал поколения, провал легкой атлетики и спорта в целом», — заявил Юшманов.

Бывший бегун добавил, что современные технологии позволяют бежать быстрее, чем раньше. «Спринтеры старшего поколения, пробовавшие новые шиповки на ветеранских стартах, говорят, что они выталкивают так, что ноги сами вылетают», — заявил Юшманов.

Рекорд спортсмена, державшийся с 1986 года и составлявший 10,10 секунды был побит 25 июля. Спринтер Константин Крылов на молодежном чемпионате России преодолел стометровку за 10,04 секунды.