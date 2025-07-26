Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Спартак М
Сегодня
15:00 (Мск)
Балтика
Мир Российская Премьер-лига|2-й тур
Динамо М
Сегодня
17:30 (Мск)
Ростов
Мир Российская Премьер-лига|2-й тур
Анна Калинская
Сегодня
23:00 (Мск)
Эмма Радукану
Вашингтон (ж)
Краснодар
Сегодня
19:00 (Мск)
Локомотив М
Мир Российская Премьер-лига|2-й тур
Сочи
Сегодня
20:30 (Мск)
Акрон
Мир Российская Премьер-лига|2-й тур
12:34, 26 июля 2025Спорт

Выступавший за СССР бегун отреагировал на падение своего рекорда на 100-метровке

Юшманов о падении своего рекорда на 100-метровке: Должно было произойти раньше
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Уткин Игорь / Фотохроника / ТАСС

Бывший советский и российский бегун Николай Юшманов отреагировал на то, что его державшийся 39 лет рекорд России на стометровке был побит. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам экс-спортсмена, это должно было произойти намного раньше. «Но, видимо, сказалась "эпоха спирта «Роял", провал поколения, провал легкой атлетики и спорта в целом», — заявил Юшманов.

Бывший бегун добавил, что современные технологии позволяют бежать быстрее, чем раньше. «Спринтеры старшего поколения, пробовавшие новые шиповки на ветеранских стартах, говорят, что они выталкивают так, что ноги сами вылетают», — заявил Юшманов.

Рекорд спортсмена, державшийся с 1986 года и составлявший 10,10 секунды был побит 25 июля. Спринтер Константин Крылов на молодежном чемпионате России преодолел стометровку за 10,04 секунды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Системы разбившегося Ан-24 работали до крушения

    Стало известно состояние перенесшего несколько инсультов бывшего футболиста «Спартака»

    Захарова назвала цель создания антикоррупционных ведомств на Украине

    Жилец рухнувшего в Саратове дома рассказал о первых минутах после взрыва

    Выступавший за СССР бегун отреагировал на падение своего рекорда на 100-метровке

    Автоэксперт предупредил о серьезной проблеме из-за новой нормы в ПДД

    На Западе рассказали о разочаровании в миротворческой политике Трампа

    В Екатеринбурге автомобилисты перекрыли трассу и начали танцевать

    Российские военные нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины

    Важнейший поставщик приготовился прекратить экспорт газа в Европу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости