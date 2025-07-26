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16:34, 26 июля 2025Из жизни

Японки установили новый мировой рекорд по продолжительности жизни

NHK: Японки в 40-й раз установили мировой рекорд по продолжительности жизни
Дмитрий Воронин

Фото: David Sacks / Getty Images

Средняя продолжительность жизни у женщин в Японии в 2024 году составила 87,13 года, а у мужчин — 81,09 года, следует из данных Минздрава страны, на которые ссылается РИА Новости.

И, хотя показатель японок изменился к 2023-му только на 0,01 процента, по информации телеканала NHK этого хватило для того, чтобы в 40-й раз установить мировой рекорд по продолжительности жизни. Отмечается, что мужчины из Японии по этому показателю занимают только шестое место, уступая, в частности, шведам, швейцарцам и норвежцам.

Списки живущих дольше других жителей Земли имеют множество версий. Так, в марте сообщалось, что родные хотят объявить самым старым человеком на планете Деолиру да Силву из Бразилии, про которую утверждают, что ей 120 лет. Еще одна претендентка на это звание,115-летняя британка Этель Катерхэм, успевшая пожить в том числе в колониальных Индии и Гонконге, назвала секретом своего долголетия стремление избегать конфликтов и делать, как ей нравится».

Ранее в Японии заявили, что рекорды продолжительности жизни бьют в стране не только люди, но также собаки и кошки, которым стало жить лучше благодаря ветеринарной помощи и более качественному корму.

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