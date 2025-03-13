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17:10, 13 марта 2025Из жизни

Обнаружен самый старый человек в мире

120-летнюю Деолиру да Силву из Бразилии объявили самым старым человеком в мире
Никита Савин
Никита Савин
Deolira Glicéria Pedro da Silva

Deolira Glicéria Pedro da Silva. Фото: @deoliragliceria

Родные пожилой жительницы Бразилии объявили, что она является самым старым человеком в мире и собрались подавать заявку в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом пишет Need To Know (NTK).

Как утверждают родственники Деолиры Глисерии Педро да Силвы из города Итаперуна, 10 марта ей исполнилось 120 лет. По данным Книги рекордов Гиннесса, сейчас старейшим человеком на земле является 116-летняя бразильская монахиня Ина Канабарро Лукас. Считается, что она родилась 8 июня 1908 года. Однако родные да Сильвы обнаружили ее свидетельство о рождении, в котором датой ее появления на свет значится 10 марта 1905 года.

«У нас уже есть свидетельство о рождении, которое является одним из требуемых документов. Мы ждем еще одну бумагу, чтобы подать официальную заявку», — сказал личный врач супердолгожительницы Хуайр де Абреу.

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Как пишет NTK, в данный момент живы трое детей да Сильвы, одному из которых в марте исполняется 90 лет. По словам де Абреу, у долгожительницы отменное здоровье. Она увлекается музыкой, и недавно, по словам родных, всю ночь смотрела по телевизору парад школ самбы.

Де Абреу заявил, что секретом долголетия да Силвы является сбалансированная диета и достаточный сон. Врач добавил, что последние анализы долгожительницы были очень хорошими — у нее нет диабета, повышенного давления и других заболеваний, свойственных пожилым людям.

Ранее супердолгожительница из Китая, которой, как считается, исполнилось 124 года, поделилась секретом своего долголетия. Цю Чайши сказала, что прожила так долго благодаря четкому распорядку дня.

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