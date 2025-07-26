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12:44, 26 июля 2025Из жизни

Женщина похудела и нашла любовь благодаря самогипнозу

Жительница Шотландии назвала секретом своего похудения гипноз
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: BRA_Stk / Shutterstock / Fotodom

Жительница Шотландии Эль Кей рассказала, что изменила жизнь к лучшему благодаря самогипнозу. Ее опытом делится Jam Press.

По словам Кей, долгое время она стеснялась лишнего веса и неровных желтых зубов. Диеты не помогали, а стоматологов она панически боялась. Женщине было трудно ходить на свидания, она часто испытывала стресс на работе. Все это привело к тому, что Кей попала в больницу с тахикардией. Одна из медсестер предложила ей попробовать гипнотерапию.

Женщина полгода изучала гипноз и вскоре начала делать гипнотизирующие записи сама. Она также использовала аффирмации и различные техники визуализации. Кей утверждает, что заставила себя думать, что у нее нет страха перед стоматологами, и вылечила все зубы. Кроме того, она убедила себя чувствовать себя сытой большую часть времени и питаться только здоровой едой. Секретом своего похудения на 13 килограммов Кей назвала именно гипноз. Он же помог ей найти любовь.

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«Теперь я гораздо более уверена в отношениях, так как у меня нет тех комплексов по поводу внешности, которые были раньше», — призналась женщина. После достигнутых успехов она стала проводить гипнотерапию и для других.

Ранее сообщалось, что 100-килограммовая девушка из Великобритании, над которой издевались в школе, сумела похудеть вдвое без походов в спортзал. Для этого она отказалась от всей вредной пищи, добавила в рацион богатые белком продукты и стала заниматься спортом по видео в интернете.

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