Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Спартак М
0:3
Завершен
Балтика
Мир Российская Премьер-лига|2-й тур
Динамо М
1:0
2-й тайм
live
Ростов
Мир Российская Премьер-лига|2-й тур
Анна Калинская
Сегодня
23:00 (Мск)
Эмма Радукану
Вашингтон (ж)
Краснодар
0:0
1-й тайм
live
Локомотив М
Мир Российская Премьер-лига|2-й тур
Сочи
Сегодня
20:30 (Мск)
Акрон
Мир Российская Премьер-лига|2-й тур
18:54, 26 июля 2025Спорт

Журова одной фразой оценила выступление синхронисток на чемпионате мира

Депутат Журова: Российским синхронисткам надо проанализировать чемпионат мира
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова оценила выступление синхронисток на чемпионате мира. Ее слова приводит РИА Новости.

Журова заявила, что надо проанализировать этот чемпионат и сделать выводы. «Думаю, у нашей молодой команды все впереди. Девчонкам надо и "сплаваться" вместе, и психологически окрепнуть», — посчитала она.

Ранее 25 июля российские синхронистки завоевали серебро чемпионата мира в акробатических группах. Золото выиграла команда Китая, бронзу получили испанки. Тремя днями ранее россиянки впервые за 27 лет остались без золота мирового первенства в группе, также уступив китаянкам.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре и продлится до 3 августа. Российская команда выступает на турнире в нейтральном статусе и идет на четвертом месте в медальном зачете. На счету отечественных спортсменов три золотых, три серебряных и две бронзовые медали. Возглавляет медальный зачет команда Китая (4-3-0), на второй строчке расположилась Испания (4-2-5), на третьей — Германия (4-0-0).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о желании Тайланда и Камбоджи прекратить огонь

    Угрозу ядерной безопасности дали на ЗАЭС оценили как крайне высокую

    США и Китай поругались из-за Украины. Что говорили друг другу дипломаты в стенах ООН?

    Хирург и его брат погибли под Ростовом после удара дрона ВСУ

    Журова одной фразой оценила выступление синхронисток на чемпионате мира

    Трамп отказался заключать сделки с Таиландом и Камбоджей на время их конфликта

    Петербурженка испугалась кондиционеров и начала пытать соседей звуками сирены

    Названа страна-лидер по числу краж мобильных телефонов в Европе

    В российском регионе после атаки украинского дрона погиб мирный житель

    Китайские военные разместили в пустыне копию американского авианосца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости