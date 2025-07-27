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14:53, 27 июля 2025Мир

Бразилия решила укреплять связи с БРИКС вопреки угрозам США

Financial Times: Бразилия решила укреплять связи с партнерами по БРИКС
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)
Президент Бразилии Луис да Силва на XVII саммите БРИКС

Президент Бразилии Луис да Силва на XVII саммите БРИКС. Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Бразилия решила укреплять связи с партнерами по БРИКС вопреки угрозам президента США Дональда Трампа о введении пошлин. Об этом заявил специальный помощник бразильского президента по международным вопросам Селсу Аморим в интервью британской газете Financial Times.

По словам Аморим, угрозы США ввести пошлины против Бразилии подталкивают страну к укреплению связей с БРИКС. Он подчеркнул, что Бразилия хочет расширять международные отношения и не зависеть ни от одной страны.

Помощник президента добавил, что Бразилия заинтересована укреплять внешние связи не только с участниками БРИКС, такими как Россия, Китай, Индия, но и с другими государствами в Европе, Азии и Южной Америке.

Ранее Трамп распорядился ввести с 1 августа 50-процентные пошлины на все товары из Бразилии. В ответ бразильский лидер Лула да Силва подписал указ, вводящий в действие закон об экономической взаимности.

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