Миранчук спас команду от поражения в матче MLS

Алексей Миранчук забил гол, принесший «Атланте Юнайтед» ничью в матче MLS

Российский полузащитник Алексей Миранчук забил гол и спас «Атланту Юнайтед» от поражения в матче Главной лиги футбола (MLS). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Миранчук отличился в матче регулярного чемпионата против «Сиэтл Саундерс» (2:2). «Атланта» вышла вперед на 7-й минуте после автогола Йеймара Гомеса. После этого «Сиэтл» забил дважды, мячи на счету Педро де ла Веги и Осаза Де Розарио. Миранчук установил окончательный счет на 99-й минуте.

Этот гол стал для 29-летнего Миранчука четвертым в нынешнем сезоне. Кроме того, на его счету три результативные передачи. После 24 матчей регулярного чемпионата MLS «Атланта» занимает 26-е место в турнирной таблице.

В июне сообщалось, что Миранчук попал в топ-11 самых дорогих футболистов MLS. Россиянин оценивается в девять миллионов евро и делит места с девятого по 11-е с датчанином Андерсом Дрейером из «Сан-Диего» и бельгийцем Уго Кейперсом из «Чикаго Файр».

Миранчук перешел в 2024 году. Его контракт с американской командой рассчитан до декабря 2027-го.