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19:58, 27 июля 2025Интернет и СМИ

На Западе оценили действия Зеленского фразой «пал с демократического пьедестала»

FT: Зеленский пал с демократического пьедестала из-за борьбы с НАБУ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетПротесты на Украине

Фото: Nikoletta Stoyanova / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский попытался разрушить систему сдержек и противовесов в республике, начав борьбу с Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ), и пал с демократического пьедестала. Так действия украинского лидера прокомментировало издание Financial Times (FT).

«На этой неделе Владимир Зеленский упал со своего демократического пьедестала (...) Зеленский разрушает жизненно важные системы сдержек и противовесов, которых требуют от Киева украинцы и их западные, хотя и не обязательно американские, покровители», — говорится в тексте статьи.

Журналисты также назвали самым серьезным политический кризис, начавшийся после лишения полномочий НАБУ. Кроме того, издание отмечает, что несмотря на решение Зеленского «отступить» и вернуть полномочия антикоррупционным органам, его репутация пострадала как внутри страны, так и за рубежом.

22 июля Верховная Рада одобрила закон о сокращении полномочий антикоррупционных органов. В тот же день его подписал Зеленский. После этого в стране начались протесты, а в Брюсселе выразили озабоченность таким решением властей.

После этого, 24 июля, президент Украины решил вернуть полномочия НАБУ и специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), внеся соответствующий законопроект в парламент. В частности, офису генпрокурора Украины будет запрещено отдавать приказы указанным ведомствам.

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