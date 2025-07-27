Петр Ян победил американца на турнире UFC

Боец MMA Петр Ян победил американца Макги на турнире UFC решением судей

Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян одержал победу над американцем Маркусом Макги на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Результаты доступны на сайте промоушена.

Встреча прошла в Абу-Даби и завершилась единогласным решением судей. Они отдали победу россиянину со счетом 29:28, 29:28, 29:28.

Ранее на этом турнире российский боец ММА Муслим Салихов досрочно победил бразильца Карлоса Леала. Спортсмен выиграл жестким нокаутом на первой минуте боя.

Ян — бывший чемпион UFC в легчайшем весе. В активе россиянина 18 побед в 23 поединках в ММА.