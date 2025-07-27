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00:17, 27 июля 2025Спорт

Петр Ян победил американца на турнире UFC

Боец MMA Петр Ян победил американца Макги на турнире UFC решением судей
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: David Yeazell / Reuters

Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян одержал победу над американцем Маркусом Макги на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Результаты доступны на сайте промоушена.

Встреча прошла в Абу-Даби и завершилась единогласным решением судей. Они отдали победу россиянину со счетом 29:28, 29:28, 29:28.

Ранее на этом турнире российский боец ММА Муслим Салихов досрочно победил бразильца Карлоса Леала. Спортсмен выиграл жестким нокаутом на первой минуте боя.

Ян — бывший чемпион UFC в легчайшем весе. В активе россиянина 18 побед в 23 поединках в ММА.

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