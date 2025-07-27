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11:29, 27 июля 2025Спорт

Российские прыгуны в воду завоевали бронзу чемпионата мира

Российские прыгуны в воду Конаныхина и Бондарь завоевали бронзу чемпионата мира
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Бондарь и Анна Конаныхина

Александр Бондарь и Анна Конаныхина . Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российские прыгуны в воду Анна Конаныхина и Александр Бондарь завоевали бронзовые медали чемпионата мира-2025. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россияне стали третьими в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки в соревнованиях смешанных пар. Конаныхина и Бондарь получили от судей 311,88 балла. Золото выиграли китайцы Се Пэйлин и Чжу Юнсинь (323,04 балла), второе место осталось за представителями КНДР Чо Чин Ми и Чой И Хен (322,98 балла).

Эта медаль стала первой для российских прыгунов в воду на нынешнем чемпионате мира. Всего в активе сборной России три бронзовые, три серебряные и три золотые медали мирового первенства. Команда идет на пятом месте в медальном зачете, который возглавляет сборная Китая.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре и продлится до 3 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

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