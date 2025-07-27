Российский боец попал в больницу после победы на турнире UFC

Российский боец Шарабутдин Магомедов попал в больницу после турнира UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Шарабутдин Магомедов попал в больницу после победы на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби. Об этом на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) сообщает RedCorner MMA.

Магомедов выступил в главном карде турнира, его соперником стал канадец Марк-Андре Баррио. Во втором раунде оппонент сломал россиянину нос. Несмотря на это, Магомедов победил единогласным решением судей. После поединка его госпитализировали.

31-летний Магомедов одержал 16-ю победу в карьере. Также на его счету одно поражение в ММА.

На этом же турнире в Абу-Даби дрался другой россиянин Петр Ян. Он одержал победу над американцем Маркусом Макги единогласным решением судей.