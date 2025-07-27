Силы ПВО уничтожили беспилотник над российским городом

Губернатор Гусев: Силы ПВО уничтожили беспилотник над Воронежем

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник над Воронежем. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Дежурными силами ПВО над Воронежем обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. Работают системы оповещения», — написал глава региона.

Ранее средства противовоздушной обороны сбили два украинских дрона в Смоленской области. Глава российского региона Василий Анохин призвал местных жителей сохранять спокойствие и не снимать работу ПВО.

До этого сообщалось, что средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 12 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.