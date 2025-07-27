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00:29, 27 июля 2025Россия

Средства ПВО перехватили БПЛА самолетного типа

Минобороны: Средства ПВО перехватили 12 БПЛА самолетного типа
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 12 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Уточняется, что украинские дроны попытались атаковать территорию России в период с 21:50 мск 26 июля до 0:00 27 июля.

«Уничтожены и перехвачены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь — над территорией Ростовской области и по два — над территориями Брянской области и Республики Крым» — сообщили в оборонном ведомстве.

Утром 26 июля на подлете к Москве средствами противовоздушной обороны были сбиты два беспилотника. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

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